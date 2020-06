Scuola: Meloni, da Conte ottimismo ingiustificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commenta le parole del premier Giuseppe Conte sul Piano scuola. "Conte si accorge che vanno eliminate le classi pollaio ma fino ad ora sulla scuola c'è stata solo tanta confusione e poca chiarezza - afferma in una nota -. Tutto questo ottimismo è ingiustificato perché oltre a mancare una strategia generale sulla riapertura, il tempo per agire con interventi risolutivi per garantire la ripartenza delle scuole in sicurezza è ormai molto poco. Inoltre ad aggravare questa situazione ci sono le elezioni del 20 settembre che costringeranno le scuole a richiudere dopo pochi giorni. Settembre si avvicina e invece di parole dovrebbero esserci finalmente i fatti".(Com)