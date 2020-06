Viabilità: Aspi, su A9 chiuso per lavori per cinque notti di fila tratto Como centro-Chiasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per lavori di manutenzione delle gallerie, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle cinque notti consecutive di lunedì 29 e sabato 30 giugno, mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 luglio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso la Svizzera. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia. Inoltre sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l'allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. "Si fa presente - fa sapere la società - che saranno regolarmente transitabili i rami di ingresso della A59 Tangenziale di Como, verso Lainate".(com)