Scuola: Piano 2020-21, ritorno a didattica a distanza in caso seconda ondata coronavirus

- Qualora dovesse esserci una seconda ondata di coronavirus in Italia, in autunno 2020, potrebbe essere prevista nuovamente la sospensione delle attività didattiche in presenza, quindi la Dad (Didattica a distanza). E' quanto si legge nel piano scuola 2020-2021 presentato oggi dal ministero dell'Istruzione dopo l'accordo tra governo, Regioni ed enti locali per il rientro a scuola a settembre. Per queste ragioni, precisa il dicastero di viale Trastevere, ogni istituzione scolastica inserirà, a prescindere, nell’aggiornamento annuale del Ptof (Piano dell'offerta formativa), il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata attraverso il quale le scuole individueranno le modalità per riprogettare l’attività didattica, mettendo a frutto quanto potenziato a livello digitale durante l’emergenza, prestando, inoltre, particolare attenzione alle esigenze e necessità degli alunni Bes (Bisogni educativi speciali). E' fondamentale non ripetere le situazioni di svantaggio del recente passato in riferimento alla garanzia del diritto al'istruzione per tutti gli studenti; occorre incentivare la piena partecipazione alle attività della Dad, qualunque sia il loro livello di partenza economico, sociale e culturale. L’Amministrazione nazionale nell’ottica di un continuo monitoraggio, miglioramento e supporto agli enti territoriali e alle scuole ha attivato e attiverà protocolli con gli Ordini degli Psicologici per la gestione degli effetti emotivi del Lockdown sugli alunni, personale della scuola e sulle famiglie; convenzioni con gli Enti di telefonia mobile, per agevolazioni sulle tariffe; azioni di supporto acchè gli Enti locali proseguano il completamento dell’infrastruttura che garantisca la copertura di tutto il territorio nazionale con banda larga. (Rin)