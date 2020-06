© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato, membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia, partecipa al sit-in organizzato dal Comitato Insubria-Molise-Varsavia per chiedere più sicurezza e più impegno da parte delle Istituzioni contro l'illegalità e il degrado, in particolare nel quartiere Corvetto.Piazza Insubria (ore 10.30)VARIEMobilitazione a colpi di petali e colori organizzata dalla Coldiretti in collaborazione con Affi (Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani) e Federfiori.Piazza Città di Lombardia (ore 9.30)Raccolta firme di Fratelli d'Italia municipio per chiedere le dimissioni dei vertici di Atm dopo l'inchiesta sulle presunte tangenti. Partecipano Massimo Girtanner, ex presidente Consiglio Zona 6 e membro dell'assemblea nazionale e i consiglieri di Municipio Antonella Buro, Gaetano Bianchi e Stefania Carnevali. Alle 11.30 è prevista la partecipazione dell'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato.Mercato di via della Rondine angolo via Ingannni (Dalle 9.30 alle 12.30)Lega organizza il presidio “Atm, Milano vuole la verità”. Partecipano il commissario provinciale della Lega Salvini premier Stefano Bolognini, i deputati Alessandro Morelli e Igor Iezzi e l'europarlamentare Silvia Sardone.Sotto la sede Atm, Foro Buonaparte 61 (ore 11.00)Manifestazione "No all'annessione dei Territori palestinesi", organizzata dai Giovani palestinesi d'Italia e la Comunità Palestinese della Lombardia.Piazza Oberdan (ore 16.00)(Rem)