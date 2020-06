Scuola: Lega, da Azzolina ennesimo annuncio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile del dipartimento Scuola della Lega, afferma: "Il 15 per cento di studenti fuori dall'istituto per rispettare il distanziamento, di cui parla Azzolina, fa il paio con il 15 per cento di docenti in più che, secondo la task force, servirebbero per gestire la situazione: 125.000 insegnanti, di cui vedremo - se va bene - poco più di un terzo; ovviamente assunti a tempo determinato, nonostante già così l'Italia si appresti a sfondare il tetto dei 220.000 supplenti". (Com)