A settembre si torna in classe: ecco le linee guida definitive per il rientro a scuola

- L'autonomia scolastica è uno strumento privilegiato per elaborare una strategia di riavvio dell'anno scolastico che risponda alle esigenze dei territori. E' quanto si legge nel piano scuola 2020-2021 presentato oggi dal ministero dell'Istruzione dopo l'accordo tra governo, Regioni ed enti locali per il rientro a scuola a settembre. In questo contesto - prosegue il documento - resta ferma l'opportunità per le istituzioni scolastiche di avvalersi di ulteriori forme di flessibilità derivanti dallo strumento dell'autonomia scolastica. Gli istituti scolastici possono quindi valutare la disponibilità degli spazi e le esigenze specifiche per mettere in campo le seguenti misure.Suddividere la classe in più gruppi in base al livello di apprendimento; riunire in diversi gruppi, alunni provenienti da diverse classi o diversi anni di corso; turni differenziati, in base alle fasce di età degli studenti; articolazione modulare del monte ore di ciascuna disciplina; ad esempio una riduzione del monte orario delle singole discipline per poi utilizzare il tempo residuo per attività di recupero e consolidamento; utilizzo della Dad (didattica a distanza) come strumento di integrazione della didattica in presenza, per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, ove il contesto, competenze e opportunità tecnologiche lo consentano; aggregazione delle diverse discipline in aree o ambiti disciplinari, sulla scia dei dipartimenti disciplinari ed interdisciplinari;lezioni anche il Sabato, previa deliberazione degli organi collegiali, consiglio di istituto e collegio docenti.PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA'Enti locali, istituzioni pubbliche, private, associazioni e le realtà del Terzo settore si impegnano a sottoscrivere convenzioni, specifici accordi, denominati “patti educativi di comunità” tra le scuole e il territorio. Si tratta, prosegue il documento, di un rafforzamento di tale visione collaborativa tra gli stakeholders in quanto ogni singola scuola nella programmazione dell’offerta formativa attiva, annualmente, i necessari rapporti con le realtà locali. L’obiettivo di tali accordi con il territorio locale è quello di favorire la messa a disposizione di altre strutture o spazi, come parchi, teatri, biblioteche, cinema, al fine di potervi svolgere ulteriori attività didattiche o alternative a quelle tradizionali comunque volte a finalità educative.Il personale interessato, associazioni sportive, musicali, teatrali, artistiche, avrà una responsabilità pari a quella del corpo scolastico in merito alla sorveglianza e vigilanza degli alunni. Sarà quindi fondamentale specificare tale questione nelle convenzioni stipulate tra i vari soggetti operanti. Naturalmente l’alleanza scuola-famiglia gioca un ruolo decisivo nella buona riuscita degli intenti formativi, didattici, legati all’apprendimento e per quanto concerne una piena consapevolezza del rispetto di tutte le misure previste per il contrasto alla diffusione dell’epidemia: una responsabilità condivisa e collettiva. A tal proposito le scuole potranno aggiornare ed integrare, con le esperienze maturate durante e post Pandemia, il patto educativo di corresponsabilità.DIDATTICA DISABILISono previste misure potenziate di sicurezza per il personale scolastico o per i lavoratori facenti parte di associazioni per le persone con disabilità. Nel momento in cui l’alunno disabile, per questioni sanitarie, è impossibilitato all’utilizzo della mascherina per il contenimento del contagio da Covid-19, il personale di assistenza ai disabili potrà utilizzare la mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.FORMAZIONE E POTENZIAMENTO COMPETENZE DIGITALILe istituzioni scolastiche organizzeranno attività di formazione specifica per il personale docente e Ata al fine di non disperdere le competenze acquisite tramite smart working e Dad (Didattica a distanza) durante l'emergenza coronavirus. Verranno quindi incrementati corsi di formazione per docenti e Ata in riferimento alle seguenti tematiche. Per i docenti e personale educativo: metodologie innovative di insegnamento e apprendimento; metodologie innovative per l’inclusione scolastica; corsi su modelli di didattica interdisciplinare e tecnologie multimediali. Per il personale Ata: lavoro in team e digitalizzazione delle procedure amministrative.RIORGANIZZAZIONE SPAZILe istituzioni scolastiche organizzeranno attività di formazione specifica per il personale docente e Ata al fine di non disperdere le competenze acquisite tramite smart working e Dad (Didattica a distanza) durante l'emergenza coronavirus. Verranno quindi incrementati corsi di formazione per docenti e Ata in riferimento alle seguenti tematiche. Per i docenti e personale educativo: metodologie innovative di insegnamento e apprendimento; metodologie innovative per l’inclusione scolastica; corsi su modelli di didattica interdisciplinare e tecnologie multimediali. Per il personale Ata: lavoro in team e digitalizzazione delle procedure amministrative.SCUOLA DELL'INFANZIAL’uso delle mascherine nelle scuole non è previsto per i minori di 6 anni. I dispositivi di protezione per gli adulti a contatto con i bambini non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti il ruolo di rassicurazione e fiducia è fondamentale nella sfera cognitiva degli infanti.UTILIZZO LABORATORI: IGIENIZZAZIONE E SENSIBILIZZAZIONEFerma restando l’obbligatoria igienizzazione degli spazi adibiti ai laboratori, è auspicabile sensibilizzare gli alunni ad una maggiore consapevolezza e responsabilità individuale in merito al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle complesse operazioni di competenza del personale e avviare le attività didattiche che prevedono l’utilizzo dei laboratori, nella scuola secondaria di secondo grado, già nella prima parte del nuovo anno scolastico.REFEZIONE SCOLASTICAAl fine di evitare affollamento e forme di assembramento nei locali scolastici si possono effettuare due o più turni di refezione. Le istituzioni scolastiche con la collaborazione dell’Ente locale e della società concessionaria del servizio, garantiranno i servizi di mensa.ATTIVITA' DIGITALE NEL PTOFQualora dovesse esserci una seconda ondata di coronavirus in Italia, in autunno 2020, potrebbe essere prevista nuovamente la sospensione delle attività didattiche in presenza, quindi la Dad (Didattica a distanza). Per queste ragioni, precisa il dicastero di viale Trastevere, ogni istituzione scolastica inserirà, a prescindere, nell’aggiornamento annuale del Ptof (Piano dell'offerta formativa), il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata attraverso il quale le scuole individueranno le modalità per riprogettare l’attività didattica, mettendo a frutto quanto potenziato a livello digitale durante l’emergenza, prestando, inoltre, particolare attenzione alle esigenze e necessità degli alunni Bes (Bisogni educativi speciali). E' fondamentale non ripetere le situazioni di svantaggio del recente passato in riferimento alla garanzia del diritto al'istruzione per tutti gli studenti; occorre incentivare la piena partecipazione alle attività della Dad, qualunque sia il loro livello di partenza economico, sociale e culturale. L’Amministrazione nazionale nell’ottica di un continuo monitoraggio, miglioramento e supporto agli enti territoriali e alle scuole ha attivato e attiverà protocolli con gli Ordini degli Psicologici per la gestione degli effetti emotivi del Lockdown sugli alunni, personale della scuola e sulle famiglie; convenzioni con gli Enti di telefonia mobile, per agevolazioni sulle tariffe; azioni di supporto acchè gli Enti locali proseguano il completamento dell’infrastruttura che garantisca la copertura di tutto il territorio nazionale con banda larga.(Rin)