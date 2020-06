Venezuela: ministero Esteri russo, se Usa preoccupati per il paese revochino sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del dipartimento latinoamericano del ministero degli Esteri russo, Alexander Shchetinin, ha esortato Washington a fare “il passo più importante” per aiutare il Venezuela, eliminando le sanzioni contro il governo di Nicolas Maduro. Il diplomatico, riferisce la stampa russa, ha risposto in questo modo alle dichiarazioni del rappresentante speciale degli Stati Uniti per il Venezuela, Elliott Abrams, che ieri ha esortato Russia a Cina a fornire maggiore aiuto umanitario a Caracas, nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. “Se c'è così tanta preoccupazione per la situazione dei venezuelani all'interno del paese, allora, naturalmente, il passo più importante in questa direzione dovrebbe essere la revoca delle sanzioni imposte al Venezuela, che colpiscono aree vitali dell'economia nazionale", ha detto Shchetinin. (segue) (Rum)