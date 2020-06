Sociale: assessore Roma, giacenza buoni spesa non dipende né da Campidoglio né da Poste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Veronica Mammì, assessore alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale, replica alle affermazioni del consigliere capitolino di Sinistra per Roma, Stefano Fassina, sui buoni spesa. In una nota Mammì spiega: "Basta confondere i cittadini con false informazioni. Tutti i buoni spesa sono stati messi in erogazione. L'amministrazione ha fatto un ottimo lavoro con Poste italiane, che ringrazio, per agevolare la consegna nel rispetto delle misure di distanziamento. Come già comunicato pochi giorni fa, dei 43 mila buoni spesa affidati a Poste italiane, perché i beneficiari potessero ritirarli presso l'ufficio postale più vicino a casa, circa 8 mila risultano in giacenza. Si tratta di buoni già erogati, ma non ritirati dai cittadini, che gli uffici postali stanno provvedendo a ricontattare perché l'obiettivo di Roma Capitale e di Poste italiane è quello di consegnare a tutti i beneficiari il buono. Ribadisco però - conclude Mammì - ancora una volta che il mancato ritiro non può essere in alcun modo imputabile all'amministrazione, né a Poste italiane". (Com)