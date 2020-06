Corruzione: tangenti metro Milano, tre arrestati si difendono davanti gip e prime richieste scarcerazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Da quanto si apprende, la prossima settimana, una volta terminati anche gli ultimi due interrogatori di garanzia, il pm Giovanni Polizzi potrebbe nuovamente sentire alcune delle persone arrestate a vario titolo martedì scorso per corruzione, turbativa d'asta, peculato, abuso d'ufficio e falso in atti pubblici. Nel frattempo gli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza stanno analizzando il materiale sequestrato nell'ambito delle perquisizioni ai destinatari delle misure cautelari e negli uffici delle società coinvolte. Al vaglio degli inquirenti c'è anche la posizione, definita "borderline", di Manuela Villa, responsabile Atm della gestione gare (allo stato attuale non indagata), citata nelle intercettazioni da Paolo Bellini, il responsabile (ora sospeso) dell'Unità amministrativa tecnica complessa sugli impianti di segnalamento e automazione delle linee 1, 2, 3 e 5 della metropolitana, considerato il "dominus" del sistema. Ai suoi interlocutori, il funzionario 55enne diceva "di poter ottenere informazioni" sui "lavori della commissione esaminatrice" della gara sul segnalamento per la linea M2 "grazie alla presenza in seno alla commissione della collega Manuela Villa". (Rem)