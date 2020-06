Difesa: Aeronautica militare, il 61mo e il 72mo Stormo insieme per brevettare nuovi piloti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'occasione, anche il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare, generale di Squadra aerea Alberto Rosso, attraverso un video messaggio trasmesso ai giovani piloti subito dopo l'evento, ha voluto congratularsi: "Oggi indossate un emblema che è motivo di orgoglio e che testimonia, non solo il vostro impegno ma anche tutta l'attenzione che l'Aeronautica Militare ha dedicato per garantirvi una formazione moderna e che vi consenta di lavorare in maniera seria, professionale, sicura e all'altezza dei tempi. Non è un traguardo, non è un punto di arrivo ma semplicemente la partenza di un percorso". Rivolgendosi poi in particolare ai neo brevettati dell'Arma Azzurra, ha ricordato loro che l'Aquila turrita, simbolo ed emblema del pilota militare, oltre ad essere "una scelta di vita, rappresenta la vostra ragione di essere in Forza armata". Il 61mo Stormo di Lecce-Galatina, scuola di volo di lunghe tradizioni, provvede alla formazione e all'addestramento su aviogetti degli allievi piloti. Oggi è di fatto una realtà internazionale che ospita piloti e istruttori provenienti da tutto il mondo: un'eccellenza dunque al servizio del Paese, che offre un sistema integrato di addestramento al volo tra i più avanzati al mondo. Il 72 mo Stormo, ubicato sull'Aeroporto di Frosinone, ha il compito di formare e addestrare il personale dell'Aeronautica Militare per il conseguimento del brevetto di pilota militare "Helicopter Track" (Mplh - Military Pilot Licence Helicopter Track- Phase 3A and 3B, rispettivamente su TH500B e AW139), quello per pilota militare di elicottero (Bmpe) per il personale delle Forze armate e il brevetto di pilota di elicottero (Bpe) per i frequentatori appartenenti ai Corpi dello Stato e provenienti da Paesi stranieri. Lo Stormo sara' protagonista nel prossimo futuro del progetto di creazione della Scuola elicotteri interforze che vedrà Aeronautica ed Esercito insieme nella formazione dei nuovi piloti di ala rotante. (Com)