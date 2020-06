Imprese: Intesa Sanpaolo, dopo Ops per Ubi azionisti subiranno diluizione dal 5,3 al 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attuali azionisti di Intesa Sanpaolo subiranno una diluizione a seguito dell’aumento di capitale a servizio dell’offerta pubblica di scambio avanzata dall’istituto su Ubi Banca, dal momento che le nuove azioni saranno emesse con esclusione del diritto di opzione in quanto offerte in scambio ai titolari di azioni Ubi destinatari dell’Ops. Lo si apprende dalla nota informativa allegata al documento di offerta depositato oggi presso la Consob. Pertanto, scrive la banca, la percentuale di diluizione è stata stimata sulla base di tre scenari differenti relativi alla partecipazione complessiva dell’emittente nel capitale di Ubi Banca: nel primo scenario, con una partecipazione complessiva stimata al 50 per cento più un’azione ordinaria, la diluizione sarà pari al 5,3 per cento; nel secondo scenario, con una partecipazione al 66,67 per cento, la diluizione si attesterà a 6,9 punti percentuali; mentre nel terzo scenario, con una partecipazione al 100 per cento, la diluizione si attesterebbe al 10 per cento. (Com)