- “I miliardi che stiamo investendo non sono solo per far fronte all’emergenza ma per realizzare la scuola che immaginiamo”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi. Tuttavia, ha agggiunto, “serve la collaborazione di tutti”. (Rin)