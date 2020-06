Frosinone: minacce a commissaria Anbi Stefania Ruffo, la solidarietà di Buschini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un biglietto anonimo con frasi molto pesanti e minacce è stato recapitato a Stefania Ruffo, commissaria dei Consorzi di Bonifica della provincia di Frosinone. "A Stefania Ruffo, commissaria dei Consorzi di Bonifica della provincia di Frosinone, va la solidarietà mia e del Consiglio regionale del Lazio per le gravi minacce ricevute - scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini - Sono certo che Stefania Ruffo non si farà intimidire, ma continuerà a svolgere con serenità il proprio importante lavoro come fatto finora". (Com)