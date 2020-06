Germania-Ue: Merkel chiama l'Europa a compiere sforzi straordinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della presidenza di turno del Consiglio dell'Ue che la Germania assumerà dal primo luglio prossimo per i successivi sei mesi, il cancelliere tedesco Angela Merkel chiama l'Europa è compiere “sforzi straordinari” ed a essere solidale nella crisi del coronavirus. È quanto afferma il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, che oggi ha intervistato Merkel con “La Stampa”, “Le Monde”, “The Guardian”, “La Vanguardia” e “Polytika”. Secondo Merkel, la crisi del coronavirus è una “sfida di grandezza senza precedenti” per l'Ue. Ora, ha evidenziato il cancelliere tedesco, “è imperativo che la Germania non solo pensi a se stessa, ma sia pronta per uno straordinario atto di solidarietà”. Merkel ha quindi fatto appello all'Ue affinché “mantenga il forte mercato unico europeo e agisca come un tutt'uno nel mondo”. In particolare, il cancelliere tedesco ha dichiarato: “Sottolineo che, in una situazione tanto straordinaria, gli Stati membri hanno un grande interesse a ciò che li unisce”. Il riferimento è al fondo europeo per la ricostruzione dell'Ue dopo la crisi, proposta della Commissione europea che si basa sull'iniziativa di Germania e Francia. A tal riguardo, Merkel ha definito il fondo “una risposta speciale per una situazione speciale”. Il cancelliere tedesco ha poi ribadito l'importanza centrale dell'economia e del mercato interno per l'Ue: “Affinché l'Europa esista, deve esistere la sua economia”. Merkel ha quindi giustificato il cambiamento radicale della sua politica in materia di debito, dal pareggio di bilancio alle manovre in deficit fino al fondo europeo per la ricostruzione, che verrà finanziato da titoli della Commissione europea. In una crisi come quella attuale, ha dichiarato Merkel, “si deve fare ciò che è necessario, e in questo caso ciò che è necessario è qualcosa di straordinario”. L'interesse della Germania è un mercato interno forte, un'Europa che “cresce insieme e non crolla”. Per Merkel, “ciò che è stato ed è positivo per l'Europa è positivo per la Germania”. (segue) (Geb)