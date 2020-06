Germania-Ue: Merkel chiama l'Europa a compiere sforzi straordinari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Merkel il fondo per la ricostruzione dell'Ue deve essere utilizzato anche per mantenere salde le democrazie europee, esposte agli attacchi dei movimenti populisti e radicali. A tal riguardo, il cancelliere tedesco ha dichiarato: “Il fondo per la ricostruzione non può risolvere tutti i problemi dell'Europa, ma non averlo li aggraverebbe. Una disoccupazione molto elevata in un paese può sviluppare un potere politico esplosivo. I pericoli per la democrazia sarebbero quindi maggiori”. Merkel è quindi intervenuta sugli strumenti operativi del fondo per la ricostruzione dell'Ue, articolato in sovvenzioni e prestiti. Per il cancelliere tedesco, i finanziamenti da rimborsare hanno “meno senso” negli Stati membri a elevato debito pubblico. In tale prospettiva, Merkel ha ricordato che sta lavorando con per convincere i “Quattro frugali”, ossia gli Stati membri dell'Ue che finora “hanno accettato i prestiti, ma rifiutano le sovvenzioni”: Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia. A ogni modo, Merkel ha evidenziato di “non avere illusioni” su quanto sarà difficile il negoziato al Consiglio europeo sul fondo per la ricostruzione. Pertanto, le trattative non devono essere “sovraccaricate”, per esempio inserendovi il dibattito sulla riforma dei trattati dell'Ue o sull'introduzione di imposte europee. Inoltre, ha osservato il cancelliere tedesco, il fondo per l ricostruzione non può sostituire l'andamento delle economie degli Stati membri. Merkel ha, infine, ribadito che, “nella situazione attuale, si deve reagire rapidamente e non si può attendere la modifica dei trattati dell'Ue”. (Geb)