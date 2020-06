Imprese: Intesa Sanpaolo, su Ops Ubi creazione valore possibile anche senza condizione soglia percentuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo ritiene che gran parte della creazione di valore sarà raggiungibile anche nel caso in cui l’offerente rinunciasse alla Condizione soglia percentuale, accettando di acquisire una percentuale inferiore a tale soglia, trovandosi a detenere una partecipazione complessiva nel capitale dell’emittente pari al 50 per cento più un’azione ordinaria di Ubi. Lo si apprende dal documento di offerta depositato oggi presso la Consob. “In tale scenario, Intesa Sanpaolo intende procedere con le iniziative pianificate finalizzate a sostenere la creazione di valore, dall’integrazione dei sistemi It alla cessione di filiali, fino ad arrivare al derisking e all’integrazione delle attività dei due gruppi bancari”, si legge nel documento. La banca ha poi stimato che, in caso di fusione, la “prospettata integrazione del Gruppo Ubi in Intesa Sanpaolo possa generare sinergie per 662 milioni di euro ante imposte nel 2023 e per 700 milioni, sempre ante imposte, nel 2024”. (Com)