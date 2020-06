Rifiuti: Europa verde, a Monte Carnevale regione Lazio inventa discarica senza Via

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la determinazione adottata ieri, 25 giugno 2020, in merito alla realizzazione di una discarica per rifiuti urbani a Monte Carnevale, nei pressi di Malagrotta, "la Direzione ambiente della regione Lazio ha tirato fuori dal cilindro la discarica per rifiuti urbani che può essere autorizzata senza Valutazione di impatto ambientale (Via): forse si tratta di uno scherzo, ma a questo punto proponiamo di cambiare il nome all'impianto di smaltimento rifiuti, da 'discarica di Monte Carnevale' in 'discarica di Carnevale' e basta". Così in una nota Guglielmo Calcerano e Nando Bonessio, rispettivamente co-portavoce dei Verdi-Europa Verde Roma e Lazio. "Secondo gli uffici regionali - si legge nella nota-, siccome in precedenza, nello stesso sito, era già stata autorizzata una discarica di estensione maggiore rispetto ai lotti cui si riferisce la determina in questione, sarebbe possibile oggi avviare la realizzazione di una parte di quel vecchio progetto, senza ripetere la procedura di Via. Peccato, però, che il precedente impianto si riferiva a rifiuti inerti, cioè non soggetti a degradazione chimica, come ad esempio gli scarti di cava, mentre il nuovo progetto andrebbe ad accogliere rifiuti urbani". A meno che non occorra prendere atto "del fatto che il futuro di Roma e Lazio sia ormai subordinato alle esigenze contingenti dell'alleanza Pd-Movimento 5 Stelle a tutti i livelli di governo, - concludono gli Calcerano e Di Luigi, - chiediamo al presidente Zingaretti di avviare una verifica sulla procedura di autorizzazione, anche alla luce della mozione con la quale il Consiglio Regionale aveva censurato la localizzazione proposta da Raggi e impegnato la giunta a riqualificare la Valle Galeria". (Com)