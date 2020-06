Ue: Conte, chiederemo di accedere al fondo Sure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se basta o non basta, sul Recovery Fund stiamo facendo i conti. Ieri c’è stata una riunione con la maggioranza ed abbiamo iniziato a ragionare sul ventaglio di possibilità sui prossimi provvedimenti. Sono allo studio le possibilità e c’è un ventaglio di ipotesi. Ma chiederemo di accedere al fondo Sure, è un percorso già avviato. Ma sul Mes non è cambiato niente”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi. (Rin)