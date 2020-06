Imprese: Intesa Sanpaolo, nuove misure Antitrust avrebbero effetti negativi su integrazione Ubi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un eventuale provvedimento dell’Agcm di autorizzazione dell’offerta pubblica di scambio avanzata da Intesa Sanpaolo per Ubi Banca, che “non fosse condizionata al perfezionamento delle sole cessioni previste nell’accordo Bper ma prescrivesse ulteriori o diverse misure correttive”, potrebbe avere effetti negativi importanti sul processo di integrazione di Ubi Banca nel Gruppo Intesa Sanpaolo. Lo si apprende dal documento di offerta depositato oggi presso la Consob. Questo, spiega la banca, in caso di “rinuncia da parte dell’offerente alla Condizione Antitrust e di perfezionamento dell’operazione nonostante l’imposizione di tali ulteriori o diverse misure correttive”. Tali effetti negativi riguarderebbero in particolare “le relative tempistiche e il perseguimento delle prospettive di sviluppo reddituale sottese agli obiettivi strategici dell’Ops”. (Com)