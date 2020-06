Tunisia: condannati in contumacia agenti autori dell'aggressione contro attivista Lina Ben Mhenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di primo grado di Medenine ha condannato due agenti di polizia in contumacia per un’aggressione ai danni della defunta attivista e blogger Lina Ben Mhenni avvenuto nel 2014. Lo ha annunciato Mokhtar Trifi, vicepresidente dell'Organizzazione mondiale contro la tortura (Omct) a margine di una conferenza stampa organizzata dalle associazioni per i diritti umani in occasione della Giornata internazionale a sostegno delle vittime della tortura. Trifi ha spiegato che l'esame dei casi di tortura e aggressione che coinvolgono polizia o agenti penitenziari richiede tempo e nella maggioranza i casi non vengono risolti. Deceduta il 27 gennaio scorso a causa di una malattia, la blogger e attivista per i diritti umani Lina Ben Mhenni è stata aggredita fisicamente e verbalmente con i suoi genitori e il suo agente di sicurezza il 30 agosto 2014 nel distretto di sicurezza di Djerba, nel governatorato di Médenine. La Mhenni era all’epoca protetta da un agente di sicurezza a seguito di una serie di minacce di morte nei suoi confronti. Lina Ben Mhenni, l’attivista blogger, simbolo della rivoluzione dei gelsomini del 2011, è scomparsa, a soli 36 anni, in seguito alle complicazioni di una grave malattia, il 27 gennaio 2020. Dissidente politica, la donna era molto famosa anche a livello internazionale per la sua opposizione al regime di Zine el Abidine Ben Ali, denunciando i soprusi contro i suoi connazionali con un attenzione particolare verso la condizione femminile. La Mhenni è stata anche proposta per il Nobel per la pace e ha ricevuto numerosi riconoscimenti a livello giornalistico.(Tut)