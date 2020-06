Migranti: Musumeci scrive a Conte, non si può lasciare di nuovo sola la Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero manifestarle la mia personale preoccupazione per quanto sta avvenendo, ormai da giorni, lungo le coste della Sicilia: un esodo di disperati che assume connotati più seri nella concomitanza con una pandemia ancora in atto. Come Le è noto, in Africa il virus circola purtroppo senza alcun controllo e i viaggi della disperazione verso le nostre coste, specie quelle degli arcipelaghi a sud della Sicilia, costituiscono una seria minaccia sia per gli sfortunati protagonisti sia per la comunità che rappresento". Lo ha scritto il governatore della Sicilia Nello Musumeci, in una lettera inviata al presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte. Musumeci ha aggiunto: "Sono noti i fatti della nave Moby Zazà, con 28 migranti positivi a bordo, ma già solo immaginare di destinare centinaia di persone in malsani hotspot o in altre strutture dell'isola diventa una pericolosa insidia e desta allarme diffuso anche tra i nostri sindaci". (segue) (Ren)