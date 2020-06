Migranti: Musumeci scrive a Conte, non si può lasciare di nuovo sola la Sicilia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Musumeci ha proseguito: "Umanamente, non posso non essere vicino alle persone che fuggono da fame e disperazione, ma il presidente della Regione ha il dovere come lei di tutelare la salute di ogni italiano in Sicilia. La nostra gente, con grande senso di responsabilità ha superato i momenti difficili della fase più restrittiva della epidemia e adesso, senza poche fatiche, sta provando a ritornare alla normalità". Quindi il governatore della Sicilia ha continuato: "E mentre, con grande determinazione, gli imprenditori del settore turistico stanno tentando di rialzarsi e salvare una stagione già fortemente ridimensionata, la nuova sequela di sbarchi rischia di tradursi in una batosta economica ancora peggiore di quella determinata dal Coronavirus e di provocare ulteriori incontrollati focolai, come sta avvenendo in altre parti della Nazione». (Ren)