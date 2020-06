Trasporto aereo: Cile, Latam licenzia altri 400 dipendenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana la compagnia ha presentato ai suoi creditori una proposta di accordo per la cancellazione dei contratti di leasing di 31 velivoli della sua flotta. L'offerta, segnala il quotidiano specializzato "Df", è stata ufficializzata nel corso della seconda udienza fallimentare che si svolge presso i tribunali di New York e prevede la restituzione entro il 24 luglio di aerei, motori, strumentazione e documenti. Fino a quella data Latam Airlines continuerà a farsi carico degli oneri di assicurazione e della responsabilità civile di ciascuna unità. Tra i creditori del gruppo figurano Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bnp Paribas, la Banca latinoamericana del commercio estero di Panama, e la Korea Development Bank. Nella lista delle unità in leasing, figurano tre velivoli Boeing e ventotto velivoli Airbus. Spetterà adesso al tribunale ratificare l'offerta mentre l'udienza generale conclusiva è stata fissata per il 30 luglio. (segue) (Abu)