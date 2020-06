Trasporto aereo: Cile, Latam licenzia altri 400 dipendenti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al risultato commerciale di quest'anno e all'impatto della pandemia del nuovo coronavirus Alvo ha dichiarato che le proiezioni della compagnia stimano un dimezzamento del fatturato rispetto a quanto previsto prima della pandemia e che "la ripresa di Latam e delle sue succursali è stata più lenta del previsto". Nel mese di maggio, ha rivelato Alvo, il fatturato complessivo è stato di 150 milioni di dollari contro gli 850 milioni dei mesi precedenti la crisi, e che sono stati trasportati 200 mila passeggeri contro i 6,2 milioni dello stesso mese nel 2019. "Nonostante stiamo assistendo a una ripresa a giugno che ci ha permesso di aumentare la nostra offerta a 100 voli giornalieri con un'occupazione del 60 per cento continuiamo ad essere molto lontani dalla normalità", ha dichiarato. "Oggi abbiamo bisogno di ridimensionare l'azienda e crediamo che ci vorranno tre o quattro anni per tornare al livello previo alla crisi". (segue) (Abu)