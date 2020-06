Trasporto aereo: Cile, Latam licenzia altri 400 dipendenti (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il resto del gruppo Latam è stata invece annunciata la ripresa di alcuni collegamenti tra l'Europa e l'America Latina e il ripristino graduale del numero di voli nei prossimi due mesi. Dagli inizi di giugno Latam ha riallacciato i voli tra Francoforte e San Paolo, che operano due volte a settimana, mentre a partire dal 15 giugno, sono ripresi i collegamenti con San Paolo da Londra e Madrid, sempre due volte a settimana. Nel mese di luglio la frequenza delle rotte europee attive passerà da due a tre voli a settimana, includendo il collegamento tra Lisbona e San Paolo e quello tra Madrid e Santiago del Cile, che sarà ripristinato a partire dalla seconda metà di luglio. I voli internazionali di Latam con destinazione e partenza da San Paolo riattiveranno il collegamento con Santiago del Cile dal mese di giugno e con Montevideo dal mese di luglio. Sarà ripristinata anche la rete di voli nazionali di questa compagnia aerea in Cile e in Brasile. (segue) (Abu)