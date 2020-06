Usa: discorsi d’odio e contenuti divisivi, Unilever ritira pubblicità da Facebook e Twitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale Unilever, titolare di 400 tra i più diffusi marchi nel campo dell’alimentazione e dei prodotti per la casa, ritira le proprie pubblicità da Facebook e Twitter negli Stati Uniti almeno fino a fine anno a causa dei “discorsi d’odio” e dei “contenuti divisivi” che circolano sulle due piattaforme social. Lo ha annunciato lo stesso gruppo in un comunicato, spiegando che “continuare a pubblicizzarsi su queste piattaforme in questo periodo non aggiunge alcun valore per le persone e per la società”. “A causa della polarizzazione dei contenuti e delle elezioni che sono alle porte negli Stati Uniti, serve molto più impegno contro i discorsi d’odio”, ha spiegato il vicepresidente esecutivo di Unilever, Luis Di Como. Ritirando i propri messaggi di reclame da Facebook, l’azienda boicotterà anche Instagram. Unilever si aggiunge così a una lista in espansione di grandi società che hanno rinunciato a pubblicizzarsi sulle grandi piattaforme social: tra queste anche Verizon Communications, Patagonia, North Face, Eddie Bauer e Recreational Equipment. Una campagna avviata da diversi gruppi per i diritti civili che hanno invitato le aziende a tagliare i fondi per Facebook, i cui vertici non farebbero abbastanza per contrastare i discorsi d’odio e la disinformazione. (Nys)