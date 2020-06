Difesa: Airbus firma contratto per integrazione di 115 nuovi radar Escan per Eurofighter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus ha firmato un contratto per lo sviluppo, la fornitura e l'integrazione di 115 radar Escan per la flotta Eurofighter tedesca e spagnola. Lo riferisce un comunicato stampa. Si tratta del più importante ordine per il radar a scansione elettronica di nuova generazione più moderno al mondo, il Captor-E. La firma del contratto è avvenuta in seguito l'approvazione di entrambi i governi durante le ultime settimane. Il contratto prevede la consegna e l'integrazione di 110 radar Captor-E per la Germania e un lotto iniziale di 5 radar per la Spagna, tutti da consegnare entro il 2023. Il nuovo sensore sarà equipaggiato sugli Eurofighter Tranche 2 e Tranche 3 e sui nuovi aeromobili. I siti Airbus a Manching, in Germania, e a Getafe, in Spagna, saranno gli hub di integrazione globale, mentre il radar sarà sviluppato e costruito, in subappalto, da un consorzio guidato da Hensoldt e Indra e con la partecipazione di altre aziende partner del programma Eurofighter. (segue) (Com)