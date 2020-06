Difesa: Airbus firma contratto per integrazione di 115 nuovi radar Escan per Eurofighter (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il contratto per il radar Captor-E è un importante traguardo per dotare gli Eurofighter di sensori che garantiscano già oggi la superiorità del velivolo anche nei futuri scenari di combattimento. Con il programma Eurofighter, Germania e Spagna stanno investendo in una solida spina dorsale della difesa aerea europea e nel progetto di punta dell'industria della difesa europea." ha affermato Dirk Hoke, CEO di Airbus Defence and Space. Il Captor-E dell'Eurofighter è il più avanzato radar a scansione elettronica di nuova generazione al mondo per aerei da combattimento. Il design della cellula frontale della fusoliera consente agli Eurofighter di offrire il più ampio raggio a scansione elettronica per maggiori campi di rilevamento e tracciamento, funzionalità Air-to-Surface avanzate e avanzate misure di protezione elettronica. La grande superficie dell'antenna consente inoltre un campo di osservazione più ampio, migliorando le prestazioni dell'aeromobile e garantendo il suo ruolo di preziosa risorsa nell'ambiente Future Combat Aircraft System. Il contratto firmato darà anche una spinta ulteriore alle offerte di esportazione attualmente proposte da Eurofighter. (Com)