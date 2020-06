Imprese: Intesa-Ubi, tra obiettivi della nuova realtà il sostegno all’economia reale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’offerta pubblica di scambio avanzata da Intesa Sanpaolo nei confronti di Ubi Banca rappresenta un’operazione di mercato che permetta la piena valorizzazione delle potenzialità dei due gruppi. Stando al documento di offerta depositato presso la Consob, l’operazione ha l’obiettivo di creare una realtà che sia in grado di rafforzare la posizione degli stakeholders; creare valore per gli azionisti tramite la distribuzione di flussi di dividendi sostenibili nel tempo; integrare il management dell’emittente nelle prime linee di una realtà “leader in Italia e nelle dimensioni europee”; e fornire, con il pieno coinvolgimento delle Fondazioni territoriali di Ubi Banca, un forte sostegno all’economia reale delle comunità territoriali con un’attenzione particolare anche alle ricadute sociali. In particolare, spiega la banca, il “profondo radicamento territoriale di Intesa Sanpaolo verrà potenziato grazie alle oltre mille filiali del Gruppo Ubi e alla creazione di quattro nuove direzioni regionali situate a Bergamo, Brescia, Cuneo e Bari”. (Com)