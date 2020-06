Tlc: Miceli (Pd), tutelare dati sensibili, in generale cybersecurity è esigenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione che ha portato all'adozione di misure cautelari per 20 persone, coinvolte a vario titolo in un traffico di dati sensibili, deve spingere il Paese e la politica a prendere coscienza dell'urgenza e della portata del tema della tutela dei dati e in generale della cyber security. Così in una nota Carmelo Miceli, responsabile Sicurezza del Pd. "La sicurezza oggi deve essere declinata anche sul piano del digitale. Non solo cittadini, imprese e istituzioni, ma la tenuta stessa dell'ordine democratico dipende sempre più dalla nostra capacità di affrontare gli attacchi provenienti da vari ambienti siano essi interni ma soprattutto dall'esterno. È un cambiamento in atto, pervasivo di cui sembriamo non volerci accorgere ma di portata totale", aggiunge.(Rin)