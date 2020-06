I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ruanda: coronavirus, governo ripristina blocco delle attività e dei movimenti nell'area di Kigali - Il governo del Ruanda ha disposto nuovamente una serrata e restrizioni ai movimenti in alcune aree della capitale Kigali e dintori, in seguito all'aumento dei casi di coronavirus. La misura, annunciata in una nota dal ministero degli Interni, ha colto di sorpresa gli abitanti: le zone interessate riguardano ad esempio la collina di Gikondo ed il distretto di Nyarugenge sul monte Kigali. Ai residenti di queste aree è stato chiesto di rimanere nelle loro case per un periodo di almeno 15 giorni. Nella nota, il governo precisa di aver ripristinato il blocco "sulla base dell'analisi effettuata da funzionari sanitari sulla situazione dei contagi a Kigali e dintorni. Negli ultimi sette giorni il Ruanda ha registrato 204 nuovi casi, 21 dei quali a Kigali: la maggior parte dei casi recenti sono stati registrati in una città orientale al confine con la Tanzania e in un'altra città occidentale al confine con la Repubblica democratica del Congo. Lo scorso 21 marzo, il Ruanda è stato il primo paese dell'Africa sub-sahariana ad aver disposto un blocco totale delle attività dopo aver confermato il suo primo caso di coronavirus. Le restrizioni sono state allentate 45 giorni dopo, nel mese di maggio. Ad oggi, su tutto il territorio nazionale si contano 850 casi, di cui due morti. (segue) (Res)