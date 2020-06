I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia-Uganda: consegnato primo carico aiuti per lotta a Covid-19 - Si è tenuta questa settimana la cerimonia di consegna del materiale sanitario destinato all’Ospedale di Lacor (Gulu) gestito dalla Fondazione Piero e Lucille Corti, per continuare a sostenere l’Uganda nella lotta anti Covid-19. Il carico, contenente vari apparati medici tra cui ventilatori, filtri, maschere d’ossigeno, è stato consegnato simbolicamente dall’ambasciatore d’Italia a Kampala, Massimiliano Mazzanti, al direttore dei Servizi sanitari del ministero della Salute ugandese, Charles Olaro, presso i magazzini del Joint Medical Store. Questo, come riferisce la Farnesina in una nota, è il primo degli interventi che la Cooperazione italiana ha predisposto in favore di ospedali ugandesi. L’Italia a fianco dei propri partner nella risposta all’emergenza Covid-19 e nell'alleanza internazionale sulla ricerca di una cura. (segue) (Res)