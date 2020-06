I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Burundi: migliaia di persone partecipano al funerale di Nkurunziza - Si è svolta oggi nello stadio di Gitega la cerimonia funebre dell’ex presidente Pierre Nkurunziza, morto improvvisamente all’inizio di giugno. Al funerale, come riporta la stampa locale, hanno partecipato migliaia di persone tutte vestite di bianco in segno di lutto. Il feretro è stato dall’ospedale della città centrale di Karuzi, con migliaia di persone che hanno accompagnato il corteo funebre verso la capitale del Burundi. Ufficialmente il governo del Burundi ha dichiarato che Nkurunziza è morto di infarto, ma si ipotizza che possa aver contratto il coronavirus dopo che sua moglie è risultata posivita al Covid-19. Nkrunziza è morto poco dopo lo svolgimento delle elezioni presidenziali, vinte dal suo successore designato Evariste Ndayishimiye, che ha prestato giuramento la scorsa settimana. Ndayishimiye, candidato del partito al potere Cndd-Fdd, ha vinto le elezioni di maggio sconfiggendo con il 68 per cento dei voti lo sfidante dell’opposizione Agathon Rwasa, esponente del Consiglio nazionale della libertà (Cnl), il quale ha contestato l’esito del voto denunciando presunte irregolarità. La Corte costituzionale ha tuttavia respinto il ricorso dell'opposizione e ha convalidato i risultati proclamati dalla Commissione elettorale. (segue) (Res)