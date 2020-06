© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia: immunità al coronavirus riscontrata nel 20 per cento dei moscoviti - Gli anticorpi al coronavirus sono stati rilevati nel 20 per cento dei moscoviti che si sono sottoposti ai relativi test sull'immunità. Lo ha dichiarato il vice sindaco della capitale russa, Anastasia Rakova. Alla terza fase dell'indagine hanno preso parte circa 90 mila persone. "Vorrei presentare i risultati del terzo stadio dello studio dei moscoviti per la presenza di immunità al coronavirus. Abbiamo condotto questo studio dal 5 al 18 giugno. Vi hanno preso parte oltre 90 mila cittadini. Possiamo dire che l'immunità della popolazione continua a formarsi e oggi è riscontrata in circa il 20 per cento dei moscoviti", ha dichiarato ai media Rakova. La percentuale di moscoviti con immunità accertata è in crescita. Nella prima fase dei test (4-21 maggio), è stato riscontrato nel 12 per cento dei test, nella seconda fase (21 maggio-5 giugno), l'indicatore è aumentato al 17,4 per cento. A Mosca fino a oggi, sono stati rilevati 217 mila casi di contagio dei 613 mila totali in Russia. Sono morte 3.700 persone, 142 mila pazienti hanno superato la malattia. (segue) (Res)