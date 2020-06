© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grecia-Turchia: colloquio telefonico tra Mitsotakis e Erdogan - Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Secondo alcune fonti citate dall'agenzia di stampa "Ana-Mpa", il colloquio è stato incentrato sulle ripercussioni della pandemia del coronavirus e sugli sforzi per superare questa crisi, oltre che sulle questioni relative alla riapertura dei confini e alla ripresa dei flussi turistici. Mitsotakis e Erdogan hanno concordato di tenere aperti i canali di comunicazione. La conversazione telefonica tra il premier greco e il presidente turco avviene in un periodo di crescenti tensioni tra Atene ed Ankara, in particolare sulla questione dei migranti e sulla demarcazione dei confini marittimi nell'Egeo e nel Mediterraneo orientale. (segue) (Res)