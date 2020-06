© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regno Unito: tre uomini accoltellati alla spiaggia di Bournemouth - Tre uomini sono stati accoltellati alla spiaggia di Bournemouth, una popolare meta turistica del Regno Unito. L'incidente è avvenuto mentre migliaia di persone si sono riversate sulle spiagge in quelle che sono risultate essere alcune delle giornate più calde della stagione. I tre uomini sono tutti di età compresa tra i venti e i trent'anni ed erano arrivati da Londra. Sono stati portati in ospedale con un'ambulanza per ricevere le cure necessarie. La polizia del Dorset ha comunicato che uno degli uomini ha ricevuto una coltellata sulla schiena ed è stato rilasciato dall'ospedale. Il secondo è stato ferito alla faccia e il terzo ad un braccio e al petto. Le loro condizioni non sembrano essere critiche. L'ispettore che si occupa del caso, Gavin House, ha dichiarato che "è in corso un'analisi completa e dettagliata per determinare chi sia il responsabile di questo incidente. Il pubblico deve aspettarsi un aumento nel numero di poliziotti vicino al molo, mentre i detective continuano le loro indagini nella zona". House ha aggiunto che al momento dell'incidente c'erano moltissime persone in spiaggia, e che chiunque abbia informazioni dovrebbe contattarlo. "Vorrei avere notizie da chiunque possegga video dell'incidente e vi chiedo di non condividere questi contenuti online in rispetto dei feriti". Il consiglio comunale di Bournemouth, così come quelli di Christchurch e Poole, ha criticato il comportamento "irresponsabile" delle migliaia di persone che si sono recate in spiagge durante la giornata di ieri. (segue) (Res)