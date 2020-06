© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bielorussia: Lukashenko contrario ad ipotesi di ritorno a Costituzione del 1994 - Il presidente della Bielorussia, Aleksander Lukashenko, si è detto contrario all'idea di riportare la Costituzione della Repubblica alla sua versione del 1994, come proposto in precedenza da uno dei candidati dell'opposizione, l'ex presidente di Belgazprombank, Viktor Babariko. "Non voglio che si torni agli anni '90", ha dichiarato Lukashenko, citato dall'ufficio stampa della presidenza. In precedenza, il candidato dell'opposizione, ora in stato di detenzione preventiva per presunti illeciti nel settore finanziario, in un videomessaggio ha invitato i sostenitori a riunire un gruppo di iniziative per lanciare un referendum nazionale sulla Costituzione, volto a limitare il numero di termini presidenziali. Babariko proponeva di prendere come modello la Costituzione del 1994, che "aveva già previsto una limitazione del mandato presidenziale e la separazione dei tre rami del governo e, soprattutto, il diritto delle persone a determinare il proprio destino". (segue) (Res)