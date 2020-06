© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nord Macedonia: ambasciatori Ue, elezioni si tengano nel rispetto delle misure anti-Covid - Gli ambasciatori degli Stati membri dell'Unione europea accreditati nella Macedonia del Nord e il capo della delegazione Ue a Skopje, Samuel Zbogar, hanno fatto appello alle autorità macedoni affinché le prossime elezioni si tengano nel rispetto delle misure sanitarie contro la diffusione del Covid-19. Secondo quanto riferisce la stampa locale, gli ambasciatori hanno osservato che il processo elettorale è un'opportunità per tutti gli attori politici, per dimostrare il loro impegno verso lo stato di diritto e il rispetto dei più alti standard europei. "Salutiamo con favore l'accordo raggiunto dai partiti politici sulla data delle elezioni. Riconosciamo il ruolo del presidente della Repubblica nel facilitare il dialogo tra le forze politiche permettendo così di riprendere il processo elettorale sulla base del consenso e condurre delle elezioni libere, eque e credibili. Crediamo che i cittadini della Macedonia del Nord dimostreranno la loro dedizione alla democrazia parlamentare esercitando il loro diritto di voto circa la direzione e le priorità del paese. La Macedonia del Nord, che presto avvierà i negoziati di adesione con l'Ue, trarrà beneficio da un ritorno al pieno lavoro del parlamento, permettendo a questo di portare avanti le riforme chiave e di preparare i negoziati", si legge in una nota rilanciata dalla stampa locale. (Res)