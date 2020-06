I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Scuola: Fontana, Azzolina cerca alibi, tutte le regioni hanno chiesto rinvio documento - “La ministra cerca alibi. Con le linee guida generiche presentate ieri, a settembre, le campanelle della ripartenza non avrebbero potuto suonare. È il semplice motivo per il quale, non i governatori della Lega, ma tutte le Regioni, hanno chiesto il rinvio del documento e, se pur inascoltate fino a quel momento, si sono messe al lavoro per arrivare a un punto". Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana replica così su Facebook al ministro dell'istruzione Lucia Azzolina che in un'intervista sosteneva che i governatori Zaia e Fontana non avessero firmato l'accordo sulle linee guida per la riapertura delle scuole a causa di una "sceneggiata" di Matteo Salvini, leader della Lega. "Critiche di merito, perché pensiamo a ragazzi, famiglie e insegnanti che per settembre devono avere certezze - conclude Fontana - Oggi pomeriggio saremo nuovamente in collegamento con Roma". (segue) (Rem)