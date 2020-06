I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Fase 3: a Milano riapre prossima settimana bando per assegnazione buoni spesa a cittadini in difficoltà - Riapre la prossima settimana il bando per l'assegnazione dei buoni spesa ai cittadini in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus. L'avviso sarà presto online sul sito del Comune, con le stesse modalità della prima tornata di aprile, attraverso la quale sono stati assegnati oltre 15.800 buoni. L'ammontare delle risorse utili per l'operazione, inizialmente pari a 5,848 milioni del Fondo statale per gli aiuti alimentari, è stato in seguito implementato con disponibilità comunali provenienti per la maggior parte dal Fondo di Mutuo Soccorso, che hanno portato la base complessiva dei fondi a disposizione a oltre 8,048 milioni di euro. Questo ha permesso da un lato lo scorrimento della graduatoria, e quindi il finanziamento di tutte le domande ritenute ammissibili in fase di verifica dei requisiti, e dall'altro la riapertura dei termini del bando stesso, per il quale sono oggi disponibili 1,9 milioni circa. "Finanziare tutte le domande ammissibili della prima graduatoria ed essere riusciti, grazie alla condivisione del sindaco e della giunta, ad aprire una nuova edizione del bando è stato un obiettivo importante - commenta in una nota l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - Certo, questa seconda tranche arriva in una fase diversa, a lockdown finito e con meno risorse a disposizione, e difatti abbiamo cercato di semplificare i criteri di accesso e, per raggiungere comunque il maggior numero di persone in difficoltà, abbiamo in parte ridotto gli importi dei buoni”. (segue) (Rem)