I fatti del giorno - Milano (3)

- - Milano: Palazzo Marino s'illumina con i colori dell'arcobaleno per il Pride - Palazzo Marino si accende con i colori dell'arcobaleno. In occasione del Milano Pride 2020, e in particolare della sua giornata conclusiva di domani, sabato 27, durante la quale si sarebbe dovuta tenere la tradizionale parata, questa notte dal tramonto fino all'alba di domani la facciata della sede istituzionale del Comune di Milano verrà illuminata, grazie al supporto di A2A Spa, con i sei colori della bandiera arcobaleno. In questo modo - spiega una nota del Comune - l'amministrazione intende rinnovare la sua vicinanza e il suo supporto nei confronti della comunità LGBT + milanese. (segue) (Rem)