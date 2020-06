I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Coronavirus: Diasorin e Policlinico San Matteo depositano ricorso a Consiglio di Stato contro decisione Tar Lombardia - È stato depositato il ricorso al Consiglio di Stato da parte di Diasorin e della Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia con cui chiedono l'annullamento della sentenza del Tar della Lombardia dell'8 giugno scorso. Con quel dispositivo i giudici amministrativi di primo grado avevano accolto il ricorso della Technogenetics e annullato l'accordo di collaborazione tra Diasorin e lo stesso San Matteo "per la valutazione di test sierologici e molecolari per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2". In attesa della decisione nel merito della questione, la multinazionale piemontese e l'ospedale pavese hanno proposto anche un'istanza cautelare di sospensione del provvedimento del Tar lombardo. (segue) (Rem)