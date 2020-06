I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Motori: Fiera del ciclo e motociclo posticipata al 2021 - L’edizione numero 78 dell'esposizione internazionale del ciclo e motociclo, in programma dal 3 all'8 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, è stata posticipata al 2021. L'annuncio è arrivato oggi attraverso una nota diffusa da Eicm S.p.a., la società controllata da Confindustria Ancma (associazione nazionale ciclo motociclo accessori), in cui l'amministratore delegato Paolo Magri ha sottolineato che "la decisione è stata presa con e per l'intera filiera". "Il valore e la leadership internazionale del nostro evento espositivo – ha spiegato Magri – ci hanno spinto a non scommettere sull'evoluzione sanitaria legata all'emergenza Covid-19 e, soprattutto, ad ascoltare e tutelare l'intera industria delle due ruote che, con Fiera Milano in primis e i nostri partner, continua a vedere in Eicma un modello vincente e la sua più importante opportunità b2c e b2b in ambito fieristico". "L'andamento del mercato e le sfide economiche e sociali che il periodo di lockdown ha imposto a livello globale anche al nostro comparto – ha aggiunto Magri – ci obbligano oggi alla responsabilità e ad agire su larga scala nell'interesse degli espositori e dei nostri visitatori, posticipando con una solida convergenza d'intenti l'edizione 2020". (Rem)