I fatti del giorno - America Latina

- Brasile: coronavirus, Bolsonaro "penso di aver contratto la Covid-19" - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, pensa di aver contratto la Covid-19 e aver superato la malattia senza conseguenze. Lo ha annunciato lo stesso capo dello stato nel corso di una trasmissione in diretta sul suo profilo Facebook. "Penso di averlo già preso", ha affermato, sottolineando di non escludere di potersi sottoporre a un nuovo test per verificare la presenza di anticorpi nel sangue. Si tratta di un annuncio a sorpresa dopo che per mesi Bolsonaro ha ripetutamente negato di essere venuto a contatto con il virus e dopo aver intrapreso una battaglia legale per evitare di presentare i risultati dei testi come richiesto dalla magistratura. Bolsonaro ha poi affermato di "non aver paura" e di non voler cedere a "preoccupazioni eccessive" per un virus che, ha detto, "potrebbe finire per infettare il 70 per cento della popolazione". (segue) (Res)