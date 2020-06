I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: Congresso approva legge che ordina a cliniche private di mettersi a disposizione per emergenze - Il Congresso peruviano ha approvato all’unanimità la legge che dispone che, in caso di emergenza sanitaria, le cliniche private debbano porre le proprie strutture e il proprio staff a disposizione del ministero della Salute. Lo riferisce il quotidiano “El Comercio”. La norma è stata approvata un giorno dopo il raggiungimento di un accordo in questo senso tra governo e cliniche private sulla tariffa da applicare ai pazienti Covid. Si tratta di una tariffa fissa di 55 mila soles (circa 13 mila euro) per il periodo di degenza, che può andare da uno a oltre 30 giorni. In precedenza il presidente del Perù, Martin Vizcarra, aveva dato 48 ore di tempo alle cliniche private per arrivare a un accordo sulle tariffe da applicare ai pazienti Covid, pena l’espropriazione. (segue) (Res)