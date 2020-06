I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: spionaggio illegale, ordinata perquisizione domicili segretario ex presidente Macri - Il giudice che conduce l'inchiesta sugli spionaggi illegali in Argentina, Federico Villena, ha ordinato la perquisizione di tre diversi domicili del segretario privato dell'ex presidente Mauricio Macri, Dario Nieto, e disposto il sequestro di tutti gli apparecchi elettronici in suo possesso. Nieto è considerato dagli inquirenti il punto di contatto tra il coordinatore della documentazione presidenziale, Susana Martinengo, indicata da ex agenti dei servizi che oggi collaborano all'inchiesta come colei che riceveva fisicamente all'interno della casa di governo la documentazione frutto dello spionaggio illegale, e l'ex presidente Macri, definito nelle conversazioni rinvenute nei cellulari delle spie implicate come "il numero uno". Nell'inchiesta, rivela il quotidiano "Ambito", figurerebbero infatti intercettazioni nelle quali si fa riferimento diretto alla consegna di documentazione a Nieto e che danno conto di un contatto fluido tra questi e Martinengo. In dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni da suoi collaboratori, Macri aveva preso le distanze da Martinengo, definita come una persona lontana dalla cerchia ristretta dei collaboratori dell'ex presidente. (segue) (Res)