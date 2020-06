I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: export di soia verso la Cina raggiunge livello più alto in due anni - Le esportazioni di soia dal Brasile verso la Cina hanno raggiunto il livello più alto in due anni nel corso del mese di maggio 2020. Secondo quanto riferito dall'Amministrazione generale delle Dogane, la Cina, maggiore importatore di soia al mondo, ha acquistato 8,86 milioni di tonnellate del legume dal Brasile. Si tratta del volume più alto da maggio 2018 e rappresenta un volume superiore del 41 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del 49 per cento rispetto ad aprile 2020. La Cina ha compensato con l'aumento di acquisto di soia brasiliana il calo dell'import dagli Stati Uniti, ammontato a maggio a 491.697 tonnellate, in calo del 50 per cento rispetto a maggio dello scorso anno. Secondo quanto reso noto dal governo, ad aprile le esportazioni di soia dal Brasile verso tutte le destinazioni del mondo hanno raggiungo un volume di 16,3 milioni di tonnellate. A maggio il volume è stato di 15,5 milioni di tonnellate. (segue) (Res)