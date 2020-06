I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolivia: elezioni generali, ufficializzato calendario e voto il 6 settembre - Il Tribunale supremo elettorale (Tse) della Bolivia ha reso noto il calendario ufficiale in vista delle prossime elezioni generali e ratificato la data del 6 settembre per lo svolgimento dello scrutinio. Il documento pubblicato nella serata di ieri (ora locale), rivela inoltre che la data dell'eventuale ballottaggio è stata fissata al 18 di ottobre, spostando in quel caso l'insediamento del prossimo governo al periodo compreso tra il 16 ed il 30 di novembre. La vittoria al primo turno si assegna nel caso in cui un candidato ottenga oltre il 40 per cento delle preferenze con più di 10 punti di scarto sul secondo. La campagna elettorale prenderà il via ufficialmente il 23 luglio e si chiuderà il 3 settembre. Secondo il calendario la presentazione di ricorsi contro le candidature scade il 24 luglio, mentre le liste elettorali dovranno essere aggiornate, completate ed ufficializzate entro il 30 luglio. Il computo e la proclamazione dei risultati è prevista per la stessa giornata delle elezioni, il 6 settembre. (Res)