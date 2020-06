© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Myanmar: ministro Difesa indiano incontra capo forze armate birmano, focus su frontiere - Il ministro della Difesa dell’India, Rajnath Singh, ha incontrato ieri il comandante delle forze armate del Myanmar, Min Aung Hlaing. L’incontro è avvenuto a Mosca, a margine della visita di Singh in Russia in occasione della Parata della vittoria sul nazifascismo, nel 75mo anniversario. Il colloquio è stato incentrato sulla stabilità delle frontiere, sulla gestione delle regioni frontaliere e sull’azione di contrasto ai terroristi lungo il confine, stando a quanto riferito dal portavoce militare birmano Zaw Min Tun. È stato discusso anche il tema dello sviluppo del Progetto di trasporto multimodale di Kaladan, per collegare i porti di Calcutta, in India, e Sittwe, in Myanmar, e in territorio birmano Sittwe e Paletwa attraverso il fiume Kaladan e infine Paletwa allo Stato indiano del Mizoram. (segue) (Res)