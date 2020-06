© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malesia-Myanmar: premier Kuala Lumpur, non possiamo più accogliere rifugiati Rohingya - La Malesia non è più in grado di accogliere rifugiati di etnia Rohingya dal Myanmar. Lo ha chiarito oggi il primo ministro Muhyiddin Yassin, ricordando i problemi economici e le risorse in esaurimento a causa della pandemia di coronavirus. Muhyiddin è intervenuto virtualmente all’odierno vertice dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean). “Non possiamo più accogliere rifugiati dal momento che le nostre risorse e le nostre capacità sono già sotto pressione a causa della pandemia di Covid-19. Eppure, ci si aspetta ingiustamente che la Malesia faccia sempre di più per accogliere i profughi”, ha dichiarato il capo del governo di Kuala Lumpur. Da tempo la Malesia è la destinazione favorita dei Rohingya in fuga dal Myanmar, dove nel 2017 hanno subito una stretta da parte dei militari, e dai campi profughi del Bangladesh, spesso sovraffollati. (segue) (Res)